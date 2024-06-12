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مقتل العشرات في حادث بنهر كوا في الكونغو

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2024 6:56 مساءً
غرق قارب _ تعبيرية

غرق قارب _ تعبيرية

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قالت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء إن أكثر من 80 شخصا لاقوا حتفهم في حادث قارب بنهر كوا في منطقة ماي ندومبي.

وتشيع حوادث القوارب المميتة في مياه الكونغو حيث يتم تحميل السفن بما يتجاوز طاقتها بشكل متكرر. ولدى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قليل من الطرق المرصوفة عبر أراضيها الشاسعة وغاباتها، ولذلك ينتشر السفر عبر الأنهار.

وقالت الرئاسة على منصة إكس “رئيس الجمهورية يطالب بإجراء تحقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤسف لمنع تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلا”.

وقالت ريتا بولا دولا، حاكمة منطقة ماي ندومبي، لرويترز إن الحادث ناتج عن الإبحار ليلا، موضحة أن التحقيقات مستمرة.

    المصدر :
  • رويترز

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