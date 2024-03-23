مقتل العشرات في هجوم لحركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية

قُتل 17 شخصا على الأقل في الصومال اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري، في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية.

وقالت الجماعة ومسؤولون أمنيون إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على قاعدة بوسلي في منطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد.

وقال ضابط بالجيش الصومالي لرويترز إن مقاتلين مسلحين من حركة الشباب شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة. ورفض الضابط ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام.

وأضاف الضابط “هاجمت عدة سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف… وسيطرت الشباب على القاعدة لفترة وجيزة”.

وتابع “بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها”.

وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا خلال القتال.

وقال بعض السكان في المنطقة لرويترز إن حركة الشباب أحرقت أيضا مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم.

وأصدرت حركة الشباب بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت إنها قتلت 57 جنديا من الحكومة. وكثيرا ما تقدم الجماعة أرقاما للقتلى والجرحى أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة.

وتعتبر حركة الشباب الصومالية فرعا لتنظيم القاعدة في الصومال وتقاتل للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال.