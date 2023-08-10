مقتل العشرات وفرار الآلاف إثر حرائق غابات في هاواي

أعلنت السلطات إن ما لا يقل عن 36 شخصًا قُتلوا من جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي في هاواي، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من الجزيرة، حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي وبها العديد من الفنادق الكبيرة.

وقال مسؤولون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إنّ أفرادا من فرق الإطفاء في ماوي يبذلون جهودًا مضنية في إخماد ثلاثة حرائق في أجزاء مختلفة من الجزيرة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.