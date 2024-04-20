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مقتل المراسل العسكري لصحيفة إزفستيا الروسية في أوكرانيا

منذ ساعتين
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 قالت صحيفة إزفستيا الروسية إن المراسل العسكري للصحيفة سيميون إرمين لقي حتفه، أمس الجمعة، في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن إرمين (42 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه التي أصيب بها عندما قامت طائرة مسيرة بتحليق ثان فوق المنطقة التي يرسل تقاريره منها في زابوريجيا.

وقالت إزفستيا إن إرمين أرسل تقارير عن الكثير من المعارك حامية الوطيس في المناطق الشرقية لأوكرانيا خلال الحرب المستمرة منذ 25 شهرا منها منطقة ماريوبول التي حاصرتها القوات الروسية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في عام 2022.

وكان قد أرسل تقارير أيضا من بلدتي مارينكا وفوليدار اللتين شهدتا قتالا عنيفا على مدى أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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