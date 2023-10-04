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مقتل امرأة في انهيار أرضي بعد زلزالين ضربا نيبال

منذ ساعة واحدة
نيبال

نيبال

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قالت الشرطة في نيبال إن منقذين بحثوا بالمعاول وبأيديهم الأربعاء عن امرأة قتلت في اليوم السابق عندما جرفها انهيار أرضي ناجم عن زلزالين ضرب البلاد.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا في منطقة باجهانج المتاخمة للهند أمس الثلاثاء 3\10\2023 مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي.

وقال ديبيش تشودري المسؤول بالشرطة من المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي في إحدى القرى إن رجال الإنقاذ عثروا على بعض الأشلاء مما يشير إلى مقتل المرأة المفقودة، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وفيات أخرى.

وتقع نيبال في منطقة جبلية وكثيرا ما تتعرض للزلازل. ولا تزال البلاد تواصل جهود إعادة الإعمار بعد زلزالين كبيرين في عام 2015 وأسفرا عن مقتل ما يقرب من تسعة آلاف شخص وتدمير أجزاء كاملة من البلدات والمدن إلى جانب معابد عمرها مئات السنين.

    المصدر :
  • رويترز

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