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مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص في هجمات روسية على شمال شرق وجنوب أوكرانيا

منذ 3 ساعات
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ذكرت سلطات محلية أن امرأة مُسنة قتلت وأصيب ثمانية أشخاص في هجمات روسية على شمال شرق وجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق “تيليغرام”: “إن امرأة مسنة قتلت وأصيب رجل في هجوم بقنبلة روسية موجهة استهدفت قرية روسكا لوزوفا في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد”.

وذكر سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك عبر تيليجرام أن سبعة أشخاص أصيبوا في بلدة نايكوبول التابعة للمنطقة.

وقال ليساك في وقت سابق من اليوم الخميس إن القوات الروسية هاجمت مناطق قريبة من نايكوبول بطائرات مسيرة ونيران مدفعية مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وتعرضت دنيبروبتروفسك وخاركيف لهجمات متكررة منذ بدء الغزو الروسي الواسع في فبراير شباط 2022.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية لكن آلاف الأشخاص قتلوا وأصيبوا.‭ ‬

    المصدر :
  • رويترز

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