السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل تسعة أشخاص في هجوم مسلح على حدود إيران

منذ ساعة واحدة
الحدود الإيرانية الباكستانية

الحدود الإيرانية الباكستانية

A A A
طباعة المقال

قتل تسعة أشخاص رمياً بالرصاص، اليوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، في الجزء الجنوبي الشرقي من إيران المتاخم لباكستان.

وبحسب وكالة “مهر” نيوز فإن إطلاق النار وقع في منزل بالقرب من بلدة سارافان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأضافت أن الضحايا ليسوا إيرانيين.

ولم تورد أي وسيلة إعلامية رسمية نبأ إطلاق النار ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ونشرت منظمة (هال فاش)، وهي مجموعة مناصرة للشعب البلوشي، صورا على الإنترنت تظهر جثثا لضحايا على ما يبدو، وقالت إن 3 أشخاص آخرين أصيبوا.

وأضافت أنهم مواطنون باكستانيون وحددت هوية 4 منهم، وأضافت أن جميع الضحايا عمال في ورشة لتصليح السيارات.

وفي الأسبوع الماضي، شنت باكستان ضربات انتقامية على المنطقة ذاتها، زاعمة أنها استهدفت مخابئ للمسلحين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص.

وجاءت الضربات في أعقاب الهجوم الإيراني، الثلاثاء، على الأراضي الباكستانية والذي أسفر عن مقتل طفلين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ويبدو أن الهجمات المتبادلة استهدفت جماعتين مسلحتين من البلوش لهما أهداف انفصالية مماثلة على جانبي الحدود الإيرانية-الباكستانية.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بتوفير ملاذ من للجماعتين المسلحتين على أراضيهما.

المصدر: سكاي نيوز

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الغاز الروسي (تعبيرية)
روسيا تُبدي استعدادها لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز
خريطة الكونغو الديمقراطية
الكونغو.. بعد هجوم المتمردين الأمم المتحدة تجلي مدنيين شرق البلاد
Icon of the Seas سفينة
إبحار أكبر سفينة بالعالم تعمل بـ الميثان ومنظمات البيئة تتخوف

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة