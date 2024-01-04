مقتل تلميذ في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية أيوا الأمريكية

قال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأمريكية إن تلميذا في الصف السادس قُتل صباح (الخميس 4-1-2023) وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مراهق النار في مدرسة بالولاية.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي أن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عاما في مدرسة بيري الثانوية.

وعثر الضباط، الذين تعاملوا مع الحادث على المشتبه به مصابا بطلق ناري أصاب به نفسه على ما يبدو.

ووقع إطلاق النار في اليوم الأول من الفصل الدراسي الربيعي بحسب تقويم المنطقة التعليمية.

وبيري هي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7900 نسمة وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا شمال غربي دي موين عاصمة الولاية.