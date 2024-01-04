الجمعة 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل تلميذ في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية أيوا الأمريكية

منذ 40 دقيقة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأمريكية إن تلميذا في الصف السادس قُتل صباح (الخميس 4-1-2023) وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مراهق النار في مدرسة بالولاية.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي أن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عاما في مدرسة بيري الثانوية.

وعثر الضباط، الذين تعاملوا مع الحادث على المشتبه به مصابا بطلق ناري أصاب به نفسه على ما يبدو.

ووقع إطلاق النار في اليوم الأول من الفصل الدراسي الربيعي بحسب تقويم المنطقة التعليمية.

وبيري هي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7900 نسمة وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا شمال غربي دي موين عاصمة الولاية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
ميرسك تعيد سفن حاويات من البحر الأحمر إلى قناة السويس
صور لرهائن لدى حماس
غزة تحت النار
"كانوا في عداد المفقودين".. ارتفاع حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة
أحد فروع ماكدونالدز
ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها في الشرق الأوسط بسبب حرب غزة

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة