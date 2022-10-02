مقتل ثلاثة من البحرية المكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

قالت البحرية المكسيكية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية تاباسكو الجنوبية يوم (السبت 1-10-2022).

وذكر بيان نشرته القوات البحرية إن تحقيقا يجري في سبب تحطم الطائرة.

وأضاف البيان أن المسؤولين يجرون عمليات استطلاع في المنطقة.

ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة هليكوبتر في يوليو تموز أسفر عن مقتل 14 شخصا أثناء قيامهم بمهمة لاعتقال زعيم تجارة المخدرات رفائيل كارو كوينتيرو.

حيث تحطمت بلاك هوك في 15 يوليو في لوس موتشيس، وهي مدينة في ولاية سينالوا بالقرب من ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، بعد ساعات من أسر مشاة البحرية كارو كوينتيرو في الجبال.

كان كارو كوينتيرو مطلوبًا لتسليمه إلى الولايات المتحدة لقتله عام 1985 وكيل إدارة مكافحة المخدرات كيكي كامارينا، وعملية التسليم هذه مستمرة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن التحقيق استبعد احتمال سقوط المروحية في هجوم وأن تحليل الشركة المصنعة لمسجل الرحلة خلص إلى نفاد الوقود.