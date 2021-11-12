مقتل ثلاثة وإصابة 15 آخرين في انفجار استهدف مسجداً شرق أفغانستان

أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، جراء انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب في أحد المستشفيات.

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث ينشط تنظيم “داعش” منذ استولت طالبان على السلطة في آب/ أغسطس.

وفي السياق، صرح مسؤول في حركة طالبان: “يمكنني التأكيد أنّ انفجاراً وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى”. وأكد طبيب في مستشفى محلي “حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحاً”.

وكان تنظيم “داعش” في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.

وفي إحدى آخر الهجمات، اقتحم مقاتلون من التنظيم الشهر الجاري مستشفى كابل الوطني العسكري، حيث قتلوا 19 شخصاً على الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

كما لقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة.