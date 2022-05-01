مقتل ثمانية مدنيين بقصف روسي عنيف على دونيتسك وخاركيف

قتل ثمانية مدنيين، الأحد، في قصف استهدف منطقتي خاركيف ودونيتسك بينهم أربعة سقطوا في مدينة ليمان الواقعة في شرق أوكرانيا والمجاورة لخط الجبهة والمهددة بهجوم روسي، وفق ما أفاد حاكما المنطقتين.

وكتب بافلو كيريلنكو على تلغرام “قصف روسي في منطقة دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين جميعهم من ليمان”، لافتا الى إصابة سبعة مدنيين أيضا في هذه المدينة التي اضطر الجيش الأوكراني أخيرا الى الانسحاب منها مع تقدم القوات الروسية، وإعادة نشر قواته عند أطرافها.

وأضاف الحاكم أن مدنيا قضى متأثرا بجروحه في مدينة باخموت الأبعد مسافة عن خط الجبهة، وأن أربعة أشخاص أصيبوا في أنحاء مختلفة في الشرق الأوكراني.

من جهته أعلن أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد عبر تلغرام أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون الأحد في ضربات استهدفت أحياء سكنية في خاركيف ومدنا تقع ضمن نطاقها.

وليمان مدينة كانت تحتوي قبل الحرب 20 ألف نسمة، وقد تم إجلاء قسم كبير من سكانها في الأيام الأخيرة مع تقدّم الجيش الروسي الذي وصل إلى محيطها وفق السلطات المحلية.

وانسحب الجيش الأوكراني من المدينة، وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنهم لم يشاهدوا أي جنود أوكرانيين فيها.

ومؤخرا أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع بات “صعبا” في دونباس، المنطقة الشاطئية الواقعة في شرق البلاد والتي أصبحت هدفا رئيسيا للقوات الروسية التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير.