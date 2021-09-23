مقتل جميع أفراد طاقم طائرة “أنطونوف-26” قرب خاباروفسك

قال مصدر روسي مطلع في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، لوكالة “نوفوستي” إن جميع أفراد طاقم طائرة “أنطونوف-26” التي تحطمت أمس قرب خاباروفسك، لقوا مصرعهم.

أضاف المصدر: “تسبب الحادث بمقتل جميع أفراد طاقم الطائرة المنكوبة”.

يوم أمس، أشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى اختفاء طائرة من طراز “أن-26” على متنها ستة أشخاص، وذكرت أنها اختفت من الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، اختفت الطائرة التابعة لمؤسسة “الاختبارات والنظم الجوية” من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم مدينة خاباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية لطيفة.

وأوضح مصدر مطلع في وكالة “إنترفاكس” أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر.