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مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2023 7:57 مساءً
عملية طعن في القدس- أرشيفية

عملية طعن في القدس- أرشيفية

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أكدت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الإثنين، مقتل جندي “إسرائيلي” في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “تم الإعلان عن مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في عملية الطعن قرب حاجز شعفاط”.

وكانت “إنقاذ بلا حدود” نشرت: “ملخص العملية.. أثناء تفتيش حافلة عند حاجز شرطة شعفاط من قبل عنصرين من الأمن، قام فتى فلسطيني بسحب سكين وحاول طعن أحد عناصر جنود حرس الحدود، وتم إطلاق النار عليه وهو في حالة طفيفة، أصيب جندي إسرائيلي بنيران زميله ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة”.

يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية، أكدت على أنه تم نقل “الإسرائيلي” المصاب إلى المستشفى وكانت حالته خطيرة جدا و”ميؤوس منها” قبل الإعلان عن مقتله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 11 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا قتلوا خلال أسبوعين في القدس وحدها.

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