مقتل جندي إسرائيلي شمال طولكرم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن مقتل جندي من جيش الاحتلال في ضاحية شويكة طولكرم بـ “نيران ذاتية”، وأدت الى سقوط عدد من الإصابات

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”وردت تقارير عن عملية إطلاق نار تخريبية في منطقة التماس بالقرب من طولكرم“، إلا أنه قال لاحقاً إن ”التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار، وإن ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص“.

#عاجل من التحقيق الأولي يتضح ان الحديث ليس عن عملية اطلاق نار. ظروف اطلاق النار لا تزال قيد الفحص https://t.co/6dPfJUsKJe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية إنه ”في نهاية تحقيق أولي، هذا ليس إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، بل إطلاق النار من قوات الجيش، ولكنه حادث خطير للغاية“، مشيرة إلى أنه ”لم يسمح بعد بنشر تفاصيله“.

وأضافت أنه ”تم إطلاق النار بالقرب من طولكرم، وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه هجوم وبدأت القوات عمليات بحث مكثفة، ولكن بعد ذلك استبعد الجيش الإسرائيلي احتمال أن يكون مسلحون فلسطينيون قد فتحوا النار“.

وتابعت أنه ”يجري التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع أثناء فترة تأهب عالية، وبعد أقل من يومين من حادثة إطلاق نار في القدس“.

وأشار موقع الصحيفة، إلى استدعاء قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى طولكرم، لمطاردة منفذي عملية إطلاق النار.

كما واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، مدينة طولكرم بعد إطلاق نار استهدف جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل.