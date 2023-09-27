مقتل جندي بحريني ثالث بعد هجوم حوثي على الحدود السعودية

أفادت وكالة أنباء البحرين بأن جنديا بحرينيا ثالثا لقي حتفه الأربعاء “متأثرا بجروحه الخطيرة” التي أُصيب بها جراء هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون الاثنين على قوات التحالف “المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها” القريبة من اليمن.

ويخوض الحوثيون المتحالفون مع إيران قتالا ضد التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.

ويشكل هجوم المسيرة تصعيدا كبيرا بعد أكثر من عام من الهدوء النسبي في اليمن في ظل زخم شهدته جهود السلام.

وقد يقوض الهجوم المحادثات بين المسؤولين السعوديين والحوثيين الذين عقدوا للتو جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق محتمل لإنهاء الصراع.