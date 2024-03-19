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مقتل جندي تركي في اشتباك مع مسلحين في العراق

منذ 54 دقيقة
تشييع جندي تركي

تشييع جندي تركي

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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، إن جنديا تركيا قتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وقالت الوزارة إن ستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.

واستخدمت وزارة الدفاع في بيانها مصطلح “تحييد” الذي يستخدم عادة للإشارة إلى “قتل”.

وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار محادثات رفيعة المستوى في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة القضايا الأمنية بما في ذلك الإجراءات المحتملة ضد حزب العمال الكردستاني، بعد أن حذرت تركيا من عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.

ونفذت تركيا على مدار سنوات عمليات عسكرية عبر الحدود مستهدفة المسلحين، مما نتج عنه أن ما يقرب من نصف الأراضي السورية المتاخمة لتركيا وجميع الأراضي العراقية المتاخمة لتركيا تحت سيطرة أو مراقبة الجيش التركي.

    المصدر :
  • رويترز

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