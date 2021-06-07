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مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمال العراق

7 - يونيو - 2021
عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي، متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، في إطار عملية “مخلب الصاعقة” التي ينفذها الجيش التركي ضد حزب “العمال الكردستاني” شمال العراق.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن “الجندي توفي في المستشفى، أمس الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها”.

وكانت أنقرة أعلنت في 23 أبريل الماضي، انطلاق عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” ضد المسلحين الأكراد، في مناطق متينا وأفشين – باسيان، شمال العراق.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد عن تصفية القيادي في حزب العمال الكردستاني سلمان بوزقير، المسؤول العام عن مخيم مخمور للاجئين الأكراد داخل الأراضي العراقية.

وكان الجيش التركي استهدف السبت مخيم مخمور للاجئين من أكراد تركيا شمال البلاد، بعد أيام على تهديدات تركية بـ”تطهيره”، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

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