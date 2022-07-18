الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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مقتل جندي تركي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة

منذ 7 دقائق
القوات التركية شمال سوريا

القوات التركية شمال سوريا

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، مقتل جندي وإصابة آخر؛ جرّاء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عنصر درك قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء ’تشاتاك‘ بولاية ’وان‘ وذلك في إطار عملية ’أرن الحصار- 22‘”.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات “أرن” ضد عناصر الكردستاني، في يناير/ كانون الثاني 2021.

وأطلقت الداخلية اسم “أرن” على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي “أرن بلبل”، الذي قتل على يد عناصر الكردستاني في 11 أغسطس/ آب 2017.

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، على اعتبار أنه مصنف إرهابيًا محليًا.

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