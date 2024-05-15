مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين في هجوم لمسلحين مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

ذكر مصدران أمنيان لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن جنديًا عراقيًا لقي مصرعه، في حين أُصيب اثنان آخران، جراء هجوم نفذه مسلحون يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية. وقع الهجوم على موقع عسكري بالقرب من مدينة كركوك.

وفقًا للمصادر الأمنية، فإن الهجوم وقع على موقع للجيش العراقي بالقرب من مدينة كركوك، حيث تم قتل جندي وإصابة اثنين آخرين. يُشتبه في أن الهجوم تنفذه عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن لم ترد تفاصيل أخرى حول طبيعة الهجوم أو مزيد من المعلومات عن الجنود المصابين.

تأتي هذه الحادثة في سياق استمرار الهجمات التي ينفذها مسلحون يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق مختلفة من العراق، مما يثير المخاوف من استمرار نشاط التنظيم الإرهابي رغم هزيمته في المعارك العسكرية السابقة.