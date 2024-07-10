مقتل جندي من جنوب أفريقيا بقنبلة يدوية

قال جيش جنوب أفريقيا إن أحد جنوده المشاركين في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية لاقى حتفه يوم الاثنين عندما انفجرت قنبلة يدوية قرب مهجعه.

وقالت قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا (الجيش) في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن سبب انفجار القنبلة اليدوية لم يتضح بعد وأن لجنة تضم مسؤولين من الأمم المتحدة ستحقق في الواقعة التي حدثت في مدينة بيني.

ويتواجد جنود من جنوب أفريقيا في الكونجو ضمن قوة الأمم المتحدة ومهمة منفصلة تنشرها منظمة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) لمساعدة الحكومة في قتال الجماعات المتمردة.

ورفعت الواقعة الأحدث عدد القتلى من جنود جنوب أفريقيا في الكونجو إلى سبعة على الأقل منذ فبراير شباط.

وتنسحب قوة الأمم المتحدة من الكونجو على مراحل تم الانتهاء من أولاها الشهر الماضي لكن لم يتم تحديد جدول زمني بعد للمرحلة التالية وسط تصاعد الاشتباكات في شرق البلاد المضطرب.