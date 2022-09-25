مقتل جندي وإصابة 6 إثر تفجير انتحاري في الصومال

أعلن جندي وأحد العاملين في مستشفى عبر رويترز أن جندياً قُتل وأُصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في الصومال اليوم الأحد عندما فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية غربي العاصمة مقديشو.

وأوضحت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الكابتن عدن عمر، أحد العسكريين في القاعدة التي تعرضت للهجوم، لرويترز إن الانتحاري كان متنكرا في زي جندي نظامي وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن ينفذ التفجير.

وأضاف: “فقدنا جنديا وأصيب عدد آخر. فجر المهاجم نفسه عند نقطة تفتيش”.

وقال ممرض في مستشفى المدينة في مقديشو لرويترز إنهم استقبلوا جثة جندي وستة مصابين آخرين.

وزعمت حركة الشباب أنها قتلت 32 جندياً.

وقالت إذاعة الأندلس التابعة للحركة، نقلا عن المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب، إن “انتحاريا مجاهدا قتل 32 جنديا مرتدا وجرح أكثر من 40 آخرين داخل قاعدة في مقديشو اليوم”.

أضاف أبو مصعب أن الحركة استهدفت القاعدة لأنها تستضيف أنشطة التجنيد.

وتنفذ حركة الشباب المتشددة كثيرا تفجيرات وهجمات بالأسلحة في الصومال ومناطق أخرى.

وتسعى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض حكمها بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.