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مقتل جندي وإصابة 6 في تفجير انتحاري في الصومال

منذ 20 دقيقة
الجيش الصومالي

الجيش الصومالي

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قال جندي وأحد العاملين في مستشفى لرويترز إن جنديا قتل وأصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في الصومال ، الأحد، عندما فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية إلى الغرب من العاصمة مقديشو.

وقال النقيب عدن عمر، وهو جندي في القاعدة التي تعرضت للهجوم، لرويترز إن الانتحاري كان متنكرا في زي جندي نظامي وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن ينفذ التفجير.

وأضاف “فقدنا جنديا وأصيب عدد آخر. فجر المهاجم نفسه عند نقطة تفتيش”.

وقال أحد العاملين في مستشفى المدينة في مقديشو لرويترز إنهم استقبلوا جثة جندي وستة مصابين آخرين.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير. وتنفذ حركة الشباب المتشددة كثيرا تفجيرات وهجمات بالأسلحة في الصومال ومناطق أخرى.

وتسعى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض حكمها بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز

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