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مقتل جندي يشتبه بأنه من جيش الكونغو بعد عبوره الحدود مع رواندا

منذ ساعة واحدة
خارطة رواندا والكونغو

خارطة رواندا والكونغو

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قالت وزارة الدفاع الرواندية إن جنديا مجهولا يُعتقد أنه من جيش الكونغو قُتل بعد عبوره الحدود وإطلاقه النار على قوات الأمن المحلية (السبت 19-11-2022).

وذكرت الوزارة في بيان أن الجندي دخل منطقة روبافو في رواندا وبدأ في إطلاق النار على أبراج حراسة تابعة لقوات الدفاع الرواندية.

ولم يرد جيش الكونجو على طلب للتعليق.

وتتهم الكونجو رواندا بدعم حركة 23 مارس المتمردة، التي تقاتل الحكومة الكونغولية منذ عقد. وتنفي رواندا هذا الاتهام.

وشنت الحركة عدة هجمات في شرق الكونجو هذا العام. ووقعت اشتباكات بين الجيش والمتمردين أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين منذ مارس آذار.

وتعمل قوى إقليمية على تهدئة التوتر في العلاقات بين رواندا والكونجو. وقالت مجموعة شرق أفريقيا إن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والرئيس الرواندي بول كاجامي اتفقا أمس الجمعة على ضرورة أن يوقف متمردو حركة 23 مارس إطلاق النار وينسحبوا من الأراضي التي استولوا عليها في شرق الكونجو.

    المصدر :
  • رويترز

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