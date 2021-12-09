مقتل خبير عسكري لبناني تابع لـ"حزب الله" في اليمن.. والإرياني يعلّق

قتل اليوم الخميس خبير عسكري لبناني تابع لـ”حزب الله” في جبهة “أم ريش” جنوب محافظة مأرب في اليمن.

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن أنّه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية ضد جماعة “أنصار الله” اليمنية.

وفي هذا المجال، لفت وزير الإعلام والثّقافة والسّياحة اليمني، معمر الإرياني، إلى أنّ “مقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا “حزب الله” اللبناني أكرم السيّد، بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة ام ريش بمحافظة مأرب، ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفيّة، ومؤشّر جديد على قيادته للعمليّات العسكريّة بالمحافظة، وما تمثّله معركة مأرب من أهميّة لمشروعه التوسّعي في المنطقة”.

وأوضح، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “السيّد (35 عامًا) دخل اليمن في آب 2017، ضمن مجموعة من الإرهابيّين التّابعين لـ”حزب الله”، وأُرسل في 3 كانون الأوّل الحالي مع عدد من خبراء الحزب، إلى جبهات جنوب مأرب قطاعات “دنه، الجوبه، ملعا” لقيادة العمليّات وتنفيذ مخطّط إيراني بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة”.

وأشار الإرياني إلى أنّ “الإرهابي قُتل إلى جانب القيادي في مليشيا الحوثي المدعو أبو أشرف الأسدي و8 من عناصر المليشيا، وتمّ إخلاء جثّته على متن سيّارة إسعاف إلى منطقة الجوبه، قبل أن يتمّ نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران و”حزب الله” في سريّة تامّة”.