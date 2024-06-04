مقتل خمسة أشخاص في انفجار مبنى سكني بشرق اليمن

أفادت مصادر محلية وسكان بمقتل خمسة مدنيين على الأقل (الثلاثاء 4-6-2024) في انفجار بأحد الأبنية السكنية في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بشرق اليمن.

وذكر سالم عوض سعيدان مدير مديرية الغيضة بالمحافظة الحدودية مع سلطنة عمان لرويترز أن الحادث وقع بمنطقة تهومة بالغيضة، حيث أدى انفجار شديد في مبنى سكني مكون من طابقين إلى انهياره على رؤوس ساكنيه مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وامرأتان فضلا عن إصابة اثنين، فيما لا يزال بعض السكان تحت الأنقاض.

وأكد أن الحادث وقع نتيجة انفجار بطاريات منظومة للطاقة الشمسية، وربما بسبب سوء التخزين، وسط درجة حرارة مرتفعة بالمحافظة بلغت 40 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانفجار على نحو دقيق.

ولجأ ملايين اليمنيين منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات إلى الاستعانة بالطاقة المتجددة أهمها الطاقة الشمسية لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر والمزمن، خاصة المحافظات الساحلية الحارة في جنوب وشرق اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.