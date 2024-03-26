مقتل خمسة صينيين وسائقهم إثر تفجير انتحاري في باكستان

قتل خمسة صينيين وسائقهم الباكستاني، اليون الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، في تفجير انتحاري استهدف عربتهم في شمال غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول الكبير في شرطة ولاية خيبر بختنخوا محمد علي غندابور لوكالة فرانس برس إن “خمسة صينيين وسائقهم المحلي قتلوا في الهجوم”.

وكان الصينيون الخمسة غادروا موقع سدّ داسو الكهرومائي الذي يشرف طاقم صيني على جزء من عملية تشييده عندما تعرّضت مركبتهم للتفجير في مدينة بشام، وفق ما أفاد المصدر.

وفي تموز/يوليو 2021، قُتل تسعة صينيين في تفجير استهدف حافلة كانت تنقل مهندسين ومسّاحين وميكانيكيين يعملون في الموقع عينه.

ومنذ فترة طويلة، يشكّل أمن الطواقم الصينية العاملة في عدّة مشاريع منشآت في باكستان مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة.