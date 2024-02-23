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مقتل خمسة مهاجرين إثر انقلاب قاربهم قبالة مالطا

منذ 16 ثانية
قارب مهاجرين

قارب مهاجرين

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لقى خمسة مهاجرين بينهم امرأة، حتفهم اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، فيما أصيب ثمانية آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، إثر انقلاب قاربهم أثناء عملية إنقاذ قبالة سواحل مالطا، وفق بيان للقوات المسلحة المالطية.

وقال نائب قائد القوات المسلحة الكولونيل إدريك زهرة للصحفيين إن الحادث وقع في منتصف النهار تقريبا عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد 6.5 كيلومتر جنوب مالطا.

وأنقذت السلطات 21 مهاجرا ونقلتهم إلى مركز للمهاجرين. ويعتقد أنهم من سوريا وإريتريا وإثيوبيا ومصر.

وتعد مسارات البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا من أخطر طرق الهجرة في العالم.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 2500 مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على تلك الطرق العام الماضي.

وتتجه الغالبية العظمى من المهاجرين إلى إيطاليا.

وقال وزير الشؤون الداخلية في مالطا بايرون كاميليري أمام البرلمان في يناير كانون الثاني‭‭ ‬‬إن القوات المسلحة أنقذت 380 مهاجرا في البحر العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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