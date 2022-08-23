مقتل دوغينا يكشف عن فشل كبير للوكالة الأمنية في روسيا

شككت صحيفة ”الغارديان“، بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات الروسية أمس الإثنين، بشأن حيثيات مقتل الصحفية والقومية الروسية داريا دوغينا، التي لقيت حتفها السبت الماضي في تفجير استهدف سيارتها بضواحي موسكو.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف. سي. بي) اتهم ”الأجهزة الخاصة الأوكرانية“ رسميا بالوقوف وراء الهجوم ونشر مقطع فيديو يظهر فيه مواطنة أوكرانية مشتبه فيها بجريمة قتل دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.

وذكرت ”الغارديان“ أن ”السرعة التي توصل بها الجهاز الروسي إلى أدلة الفيديو، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المحيرة إلى حد ما، تثير التكهنات“.

وقالت الصحيفة إنه ”بالنسبة للجهاز الروسي الذي فشل في حل العديد من جرائم القتل رفيعة المستوى في روسيا، بما في ذلك محاولات اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين نفسه، فإن سرعة عمل الجهاز في هذه القضية مريبة“.

واعتبرت الصحيفة أن ”رواية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي للحادث، بتمكن امرأة من تنفيذ عملية قتل رفيعة المستوى بالقرب من العاصمة ثم الفرار دون أن يتم القبض عليها، تعكس فشلا مروعا للوكالة الأمنية القوية في روسيا“.

وأضافت ”إذا كانت الرواية زائفة، فإنه من الغريب اختراع حكاية تدين الذات“.