الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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مقتل رئيس إدارة بلدة أوكرانية تحتلها روسيا

منذ دقيقة واحدة
مبنى سكني مدمّر نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق اوكرانيا (رويترز)

مبنى سكني مدمّر نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق اوكرانيا (رويترز)

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن سلطات احتلال محلية أن رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في مدينة صغيرة تحتلها بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا قُتل في انفجار سيارة ملغومة يُفترض أنه من تنفيذ من وصفتهم بالمخربين الأوكرانيين.

أضافت تاس أن الإدارة العسكرية-المدنية قالت إن يفجيني يوناكوف، رئيس إدارة بلدة فليكي بورلوك قُتل على يد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.

وعلى الرغم من أن روسيا قالت صراحة إنها تريد القضاء على سيطرة كييف على إقليمي لوجانسك ودونيتسك، لم تظهر أي مؤشرات على أنها تريد التخلي عن أراض أخرى سيطرت عليها منذ أن غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وإضافة لمناطق في خاركيف في الشرق، سيطرت القوات الروسية أيضا على مساحات واسعة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين.

وذكرت سلطات الاحتلال في منطقة زابوريجيا اليوم الاثنين إن أندري سيجوتا، رئيس ميليتوبول الذي عينته روسيا، نجا من محاولة لقتله من “مخرب” أطلق النار على منزله. وميليتوبول من بين أوائل البلدات التي سقطت تحت سيطرة القوات الروسية.

وقال فلاديمير روجوف، وهو عضو بارز في الإدارة المدنية-العسكرية التي عينتها روسيا في منطقة زابوريجيا، على قناته على تليجرام إن من حاول تنفيذ الاغتيال قُتل في تبادل لإطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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