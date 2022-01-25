مقتل رضيع في تبادل لإطلاق النار في أتلانتا الأميركية

قتل طفل رضيع، إثر إصابته برصاصة، في تبادل لإطلاق النار في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الطفل، البالغ من العمر ستة أشهر، نقل إلى مستشفى جرادي ميموريال حيث أعلنت وفاته، إثر إصابته برصاصة بعد أن حوصر مع والدته في تبادل لإطلاق النار في شوارع أتلانتا.

وأوضحت والدة الطفل لـ WSBTV، أنها كانت تقود سيارتها عندما بدأ إطلاق النار بين شخصين في سيارتين، وأصابت إحدى الرصاصات طفلها البالغ من العمر ستة أشهر بشكل مأساوي.

من جهته، أكد رئيس الشرطة، رودني براينت، إنهم سيعملون بلا كلل لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال في مؤتمر صحفي: “تعمل شرطة أتلانتا بجد، لتسوية هذه القضية، وما زلنا في المراحل الأولى من التحقيق”.

وأضاف: “يعمل محققونا على الخيوط في الوقت الحالي، ونأمل أن نحل هذه القضية قريبا”.