الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل رضيع في تبادل لإطلاق النار في أتلانتا الأميركية

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 11:56 صباحًا
الشرطة الاميركية

الشرطة الاميركية

A A A
طباعة المقال

قتل طفل رضيع، إثر إصابته برصاصة، في تبادل لإطلاق النار في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الطفل، البالغ من العمر ستة أشهر، نقل إلى مستشفى جرادي ميموريال حيث أعلنت وفاته، إثر إصابته برصاصة بعد أن حوصر مع والدته في تبادل لإطلاق النار في شوارع أتلانتا.

وأوضحت والدة الطفل لـ WSBTV، أنها كانت تقود سيارتها عندما بدأ إطلاق النار بين شخصين في سيارتين، وأصابت إحدى الرصاصات طفلها البالغ من العمر ستة أشهر بشكل مأساوي.

من جهته، أكد رئيس الشرطة، رودني براينت، إنهم سيعملون بلا كلل لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال في مؤتمر صحفي: “تعمل شرطة أتلانتا بجد، لتسوية هذه القضية، وما زلنا في المراحل الأولى من التحقيق”.

وأضاف: “يعمل محققونا على الخيوط في الوقت الحالي، ونأمل أن نحل هذه القضية قريبا”.

    المزيد من أخبار العالم

    مفاعل زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا.. خمس حقائق "مثيرة" عن المنشأة النووية الأكبر في أوروبا
    فرنسا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة
    في ظل أسوأ موجة جفاف.. فرنسا تواجه الموجة الحارة الرابعة هذا الصيف
    مقر مفاوضات فيينا
    إيران: نجاح محادثات فيينا النووية يعتمد على مرونة واشنطن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط