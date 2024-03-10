مقتل زعيم القاعدة في شبه جزيرة العرب "خالد بن عمر باطرفي"

أعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب عن مقتل زعيمه خالد بن عمر باطرفي اليوم الأحد، دون مزيد من تفاصيل حول السبب، حسبما ذكر موقع سايت إنتليجنس جروب.

وتم تعيين سعد بن عاطف العولقي زعيما جديدا لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وكان زعيم فرع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب خالد باطرفي اعتُقل في تشرين الأول/ اكتوبر 2020 في اليمن حيث تتواجد هذه المجموعة المسلحة التي تعتبرها واشنطن خطرة جداً، بشكل كبير كما أفاد تقرير للأمم المتحدة.

وباطرفي الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر تولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب في شباط/ فبراير 2020 بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في ضربة جوية أميركية في اليمن.

ويشار إلى أن تنظيم قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب نشأ عام 2009 وتعتبره الولايات المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وشن التنظيم في السنوات الماضية هجمات في اليمن ضد المتمردين الحوثيين وكذلك ضد القوات الحكومية.

وقد تبنى هذا التنظيم هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً حصار أسبوعية شارلي ايبدو الساخرة الفرنسية في باريس عام 2015 الذي أوقع 12 قتيلا، وإطلاق نار أوقع ثلاثة قتلى عام 2019 في قاعدة مجوقلة أميركية في فلوريدا.

ومنذ العام 2017 كثفت الولايات المتحدة هجماتها ضد هذه المجموعة.