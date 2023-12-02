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مقتل سائح ألماني وإصابة آخر في هجوم بوسط باريس

منذ 24 ثانية
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين (السبت 2-12-2023) إن مهاجما قتل سائحا ألمانيا في هجوم بسكين وسط العاصمة باريس وإنه أبلغ الشرطة بأنه لم يستطع تحمل مقتل المسلمين في أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الوزير أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة.

وأضاف الوزير “ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس… لقي شخص حتفه وأصيب اثنان … يرجى تجنب المنطقة”.

وقال الوزير إن المهاجم أطلق صيحة التكبير في أثناء الهجوم على السائحين مشيرا إلى أن المهاجم مدرج على قائمة المراقبة للأجهزة الأمنية الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم تكليفه بعد بإجراء تحقيق في الواقعة.

يأتي الحادث الذي وقع مساء اليوم في وسط باريس قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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