مقتل سبعة أشخاص بانفجار شمالي توغو

قال جيش توغو في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد إن سبعة أشخاص قُتلوا وأُصيب اثنان آخران في انفجار بشمال البلاد ليل السبت.

وقال مصدر طبي بمستشفى في دابونج بالمنطقة طالبا عدم نشر اسمه إن أعمار جميع الضحايا تتراوح بين 14 و18 عاما.

ووقع الانفجار في قرية مارجبا في إقليم سافانا في الشمال حيث أعلنت توغو حالة الطوارئ الشهر الماضي بسبب زيادة اضطرابات الأمن.

وفي مايو أيار قُتل ثمانية جنود في نفس المنطقة فيما يُعتقد أنه أول امتداد مميت لعنف الإسلاميين من بوركينا فاسو المجاورة حيث تشن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجمات متكررة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبان القتلى كانوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم ليلا من احتفالات بعيد الأضحى عندما قُتلوا.

ولم يذكر الجيش ما إذا كان يشتبه بأن متشددين وراء الهجوم.

وجاء في البيان الذي أصدره قائد الجيش، دادجا ماجاناوي، “فُتح تحقيق لكشف ظروف الانفجار وتحديد مرتكبيه”.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هاجم مسلّحون قوات الأمن في قرية سانلاوغا في أقصى شمال البلاد، في هجوم جهادي لم يسفر عن ضحايا بحسب الحكومة.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر حركات تمرّد جهادية، وتخشى دول مجاورة مثل غانا وتوغو وساحل العاج تمدّد هذه الحركات إلى حدودها.