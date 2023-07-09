الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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مقتل ستة في تحطم طائرة خاصة خارج لوس انجليس

منذ 39 دقيقة
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أعلنت سلطات محلية واتحادية أميركية أن ستة كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم واحترقت في منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس انجليس أمس السبت.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان إن الطائرة من طراز “سيسنا سي550” أقلعت من مدينة لاس فيغاس وتحطمت بالقرب من مطار (فرنش فالي) في مقاطعة ريفرسايد على بعد حوالي 137 كيلومترا جنوبي لوس انجليس حوالي الساعة 04:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر إليوت سيمبسون وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطني في إفادة صحفية أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.

وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 متراً تقريباً من مدرج مطار صغير بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.

وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.

وقالت السلطات إن في الرابع من تموز (يوليو) تحطمت طائرة صغيرة على متنها أربعة ركاب بالقرب من نفس المطار مما أسفر عن وفاة الطيار وإصابة ثلاثة شبان.

وأضاف سيمسون أن في حادث أمس السبت التهمت النيران الطائرة كلها ماعدا ذيلها بعد تحطمها.

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