السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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مقتل ستة في هجوم مسلح قرب عاصمة مالي

منذ 8 دقائق
قوات الأمن في مالي

قوات الأمن في مالي

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قالت وزارة الأمن في مالي يوم الجمعة إن مسلحين مجهولين قتلوا ستة أشخاص عند نقطة تفتيش تقع على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة باماكو.

ولم تحدد الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع مساء الخميس في منطقة في جنوب غرب مالي لم تتأثر نسبيا بحركة التمرد الإسلامية التي تجتاح مناطق الوسط والشمال.

وقالت الوزارة في منشور على الإنترنت إن ثلاثة من القتلى من أفراد قوات الأمن والثلاثة الآخرين من المدنيين ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وتكافح مالي من أجل القضاء على التمرد الذي ترسخ بعد انقلاب وقع عام 2012 وامتد بعد ذلك من شمال مالي القاحل إلى دول مجاورة. وتسبب الصراع في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وترتبط بعض الجماعات المسلحة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

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