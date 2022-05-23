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داعش مجدداُ في العراق ومقتل ستة مزارعين في كركوك

24 - مايو - 2022
آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 12:23 صباحًا
عناصر من تنظيم داعش -أرشيفية

عناصر من تنظيم داعش -أرشيفية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل ستة مزارعين بعمل إرهابي شنه تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان الاثنين، أن داعش استهدف مزارعين أبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلا الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك.

وأفادت بأن الهجوم أدى لمقتل المزارعين الستة أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة، بالإضافة لحرق محصولهم و3 مركبات، كذلك أضافت أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

يشار إلى أن القوات العراقية اعتقلت عدداً من قيادي التنظيم في أبريل الماضي، في كركوك عبر جمع معلومات استخباراتية، ويذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة داعش. لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.

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