مقتل سوريين اثنين في هجوم إسرائيلي على دمشق

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية أدت إلى مقتل مدنيين اثنين و”بعض الخسائر المادية”.

وأضاف المصدر ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقتها اسرائيل الساعة 12:15 صباحا من مرتفعات الجولان و”أسقطت معظمها”.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

هزت انفجارات عنيفة منصف ليل (الثلاثاء 4-4-2023) العاصمة السورية دمشق، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت الغارات منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة، فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ، وتمكنت من إسقاط صاروخين على الأقل.

وسمع دوي انفجار عنيف في منطقة جبل قاسيون، ومنطقة السيدة زينب، والكسوة يرجح سببها صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث نما نفوذ طهران منذ أن شرعت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.