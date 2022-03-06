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مقتل شاب فلسطيني بعد هجومه على موقع عسكري اسرائيلي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 11:36 مساءً
جنود من الجيش الاسرائيلي

جنود من الجيش الاسرائيلي

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قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما بعدما هاجم موقعا عسكريا في الضفة الغربية بزجاجات حارقة.

وفي التفاصيل، أطلق جنود من الجيش الاسرائيلي النار على الشاب بعد أن أمسكوا به مع فلسطيني آخر إثر القائهما زجاجات حارقة على موقع عسكري في منطقة أبو ديس شرق القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الطفل، يامن نافز جفال، 16 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

في السياق، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة أبوديس ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله ويعلن عن مقتله، موضحةً أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الشاب المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت فلسطينيا آخر حاول طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة في القدس الشرقية، بحسب ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وأصاب المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية، أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه.

وشهدت القدس القديمة والضفة الغربية عددا من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في السنوات الأخيرة.

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