الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في بولندا

منذ 18 دقيقة
علم بولندا

علم بولندا

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة “سبوتنك” عن إذاعة “ZET” البولندية مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، “سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا”، وقالت: “أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث”، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.

ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحض على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأمريكية
    وزارة الخزانة الأمريكية: إصدار جولة أخرى من العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا
    آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
    كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم
    أنالينا بيربوك
    وزيرة خارجية ألمانيا: إيران تنتهك كل نقاط الاتفاق النووي تقريباً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    كريستيانو رونالدو
    مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون