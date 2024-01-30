مقتل شخصين بانفجار في بلوشستان الباكستانية

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، في انفجار وقع في منطقة بلوشستان الباكستانية، حسبما ذكر ضابط كبير في الشرطة لوكالة رويترز.

وقال المسؤول للوكالة إن الانفجار وقع بعد مسيرة حاشدة لحزب “حركة الإنصاف” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك بعد ساعات من الحكم على خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وشهدت باكستان ارتفاعا في الهجمات التي يشنها إرهابيون منذ العام الماضي عندما انهار وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان، وهي حركة ينضوي تحت لوائها العديد من الجماعات الإرهابية.

وفي يوليو/ تموز العام الماضي، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، في أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.

المصدر: وكالات