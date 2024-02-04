مقتل شخصين بتحطم هليكوبتر تابعة للشرطة في جنوب تركيا

قتل ضابطي شرطة وأصيب آخرون، نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر، جنوب تركيا، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحطمت في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت مما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة شخص.

وقال إن الهليكوبتر أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب وفُقد الاتصال بها عند الساعة 10:29 مساء (1949 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي بغازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان إن الشخص المصاب، هو” فني”، يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.