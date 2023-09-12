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مقتل شخصين برصاص الشرطة في السنغال

منذ 41 دقيقة
احتجاجات في السنغال

احتجاجات في السنغال

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قال مسؤول محلي إن شخصين على الأقل قتلا بالرصاص خلال حملة للشرطة لقمع احتجاج مرتبط بوظائف في قطاع وظائف التعدين بجنوب شرق السنغال، الاثنين.

وقال إن الشرطة في بلدة خوسانتو استخدمت القوة ضد متظاهرين كانوا يعبرون عن معارضتهم لتغيير قواعد محلية بشأن توظيف العمالة غير الماهرة من قبل شركات التعدين.

وقال رئيس البلدية محمدي سيسوكو عبر الهاتف “لدينا قتيلان بالرصاص وسبعة مصابين يتلقون العلاج في مستشفى المنطقة”، مضيفا أنه تم اعتقال نحو 37 شخصا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع الشرطة للحصول على تعليق.

وأدانت وحدة منظمة العفو الدولية في السنغال أعمال العنف ودعت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إلى إجراء تحقيق. ودعت “قوات الدفاع والأمن إلى الامتناع عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين”.

وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها بشأن تعامل السلطات مع موجات الاضطرابات السياسية الأخيرة التي أثرت على صورة السنغال باعتبارها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.

وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا خلال اشتباكات في يونيو حزيران، وقال بعض أقاربهم إن قوات الأمن أطلقت ذخيرة حية.

    المصدر :
  • رويترز

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