مقتل شخصين بعد اصطدام سفينة بجسر ‬في الصين

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي في دلتا نهر اللؤلؤ بالقرب من مدينة قوانغتشو، مما أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه.

وقالت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان عبر حسابها على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي إن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة بجنوب قوانغتشو عندما اصطدمت بالجسر في حوالي الساعة 0530 صباح اليوم الخميس (2130 الأربعاء بتوقيت جرينتش) في ممر هونغ تشيلي المائي.

وسقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر. وقال تلفزيون الصين المركزي إن مركبتين، من بينهما حافلة، سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة. ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن شخصين لقيا حتفهما جراء الحادث وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات المدينة أرسلت أفراد من فرق الطوارئ والإنقاذ من بينهم ستة غواصين وسفن إنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت إدارة الملاحة البحرية في قوانغتشو في بيان إن السلطات تحقق في ملابسات الحادث ولا تزال المعلومات المتعلقة بالضحايا قيد التحقق. ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز عن مسؤولين محليين القول لوسائل إعلام إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة.