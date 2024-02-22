الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخصين بعد اصطدام سفينة بجسر ‬في الصين

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي في دلتا نهر اللؤلؤ بالقرب من مدينة قوانغتشو، مما أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه.

وقالت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان عبر حسابها على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي إن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة بجنوب قوانغتشو عندما اصطدمت بالجسر في حوالي الساعة 0530 صباح اليوم الخميس (2130 الأربعاء بتوقيت جرينتش) في ممر هونغ تشيلي المائي.

وسقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر. وقال تلفزيون الصين المركزي إن مركبتين، من بينهما حافلة، سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة. ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن شخصين لقيا حتفهما جراء الحادث وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات المدينة أرسلت أفراد من فرق الطوارئ والإنقاذ من بينهم ستة غواصين وسفن إنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت إدارة الملاحة البحرية في قوانغتشو في بيان إن السلطات تحقق في ملابسات الحادث ولا تزال المعلومات المتعلقة بالضحايا قيد التحقق. ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز عن مسؤولين محليين القول لوسائل إعلام إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين وتايوان
لإظهار الدعم في مواجهة الصين.. نواب أمريكيون في تايوان
بعد انقطاع.. خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس
الأسهم الأوروبية
مدعومة بزخم عالمي.. الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الأكثر قراءة

تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
طائرة مسيرة
مسيرة لحزب الله في منزل مسؤول إسرائيلي.. والأخير يعتبرها بمثابة حرب!
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!