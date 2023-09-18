مقتل شخصين جراء ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليل

قال مسؤولون أوكرانيون، الاثنين، إن روسيا نفذت موجة جديدة من الضربات الجوية والمدفعية على أوكرانيا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وذكر أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون أن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما وامرأة مسنة قُتلا جراء هجوم روسي على المنطقة وإن ثلاثة آخرين أصيبوا، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وتابع أن أربعة آخرين أصيبوا في الصباح جراء هجوم بطائرة مسيرة على بلدة بيريسلاف، وأضاف أن “المحتلين تعمدوا مهاجمة مكان مزدحم وأسقطوا متفجرات بالقرب من محطة الحافلات بالمنطقة”.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن منطقة إسماعيل التي توجد بها موانئ على نهر الدانوب تستخدم في تصدير الحبوب استُهدفت مجددا في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن وقوع أي أضرار بأي ميناء أو بالبنية التحتية المتعلقة بالحبوب.

وتابع أن 11 طائرة مسيرة دُمرت في هجمات على المنطقة وأن منشأة ترفيهية لم يحددها في مدينة فيلكوف الصغيرة أصيبت. وأضاف أنه سرعان ما أُخمد حريق هناك.

وقال حاكم منطقة ميكولايف المجاورة إن الحطام المتساقط تسبب في نشوب حريق في مبنى مهجور بمنطقة سنيهوريفكا جرى إخماده سريعا وأن موجة انفجارية ألحقت أضرارا بمبان قريبة. ولم يستطرد في تفاصيل.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بإسقاط 18 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية و17 صاروخ كروز خلال الليل فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.

وقال نائب حاكم خميلنيتسكي إن الموجة الانفجارية ألحقت أضرارا بأسطح ونوافذ عدة منازل وإن الحطام سقط على أرض منشأة إنتاج غير محددة وألحق أضرارا بأحد مسارات السكك الحديدية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير. ولم تعلق روسيا على الهجمات الأخيرة لكنها عادة ما تقول إنها لا تتعمد استهداف المدنيين.