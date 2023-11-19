مقتل شخصين في أعاصير بسيبيريا الروسية

لقي شخصان حتفهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما بينما تضرب أعاصير تبلغ سرعتها 38 مترا في الثانية عدة مناطق في سيبيريا الروسية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول إقليمي قوله إن شخصين آخرين نُقلا إلى المستشفى بعد واقعة سقوط الشجرة في مدينة نوفوكوزنتسك الروسية.

وأشار سيرغي كوزنتسوف، رئيس بلدية نوفوكوزنتسك، إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة بعد أن دمرت الرياح القوية خطوطا للكهرباء ومباني، قائلا إن رياض الأطفال والمدارس المحلية لن تعمل غدا الاثنين.

وأظهر مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط لافتة كبيرة على امرأة بالقرب من مركز للتسوق في نوفوكوزنتسك.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مسؤول محلي أن المرأة نُقلت إلى المستشفى. وقال كوزنتسوف إن ستة أشخاص أصيبوا بجراح في المدينة.