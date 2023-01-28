مقتل شخصين في الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران

أفاد الإعلام الإيراني بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا (السبت 28-1-2023) مما أودى بحياة اثنين على الأقل وأصاب العشرات.

وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمات الطوارئ للتلفزيون الرسمي “هناك 122 مصابا حتى الآن في مدينة خوي… وللأسف سقط قتيلان”.

ونقل الإعلام الرسمي عن مسؤولي الطوارئ المحليين قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة في إقليم غرب أذربيجان الإيراني ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول بخدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.