مقتل شخصين في فيضانات وانهيارات طينية شمال غرب الصين

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان ب شمال غرب الصين أودت بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

وقال التلفزيون إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار.

وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وقال إن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية والتي ستؤدي إلى تآكل التربة وربماالمزيد من الانهيارات الطينية.

وكانت قد أعلن تجار ومحللون أنّ الفيضانات ألحقت أضرارًا بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب في شمال الصين، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، مما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.

يأتي تلف محاصيل الحبوب في الصين، الذي لم يتضح حجمه الكلي بعد، في وقت يعاني فيه المستهلكون في أنحاء العالم من قلة إمدادات الغذاء في أعقاب حظر الهند تصدير الأرز في الشهر الماضي، واضطرابات في عمليات شحن الحبوب في موانئ البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد يشهد شمال الصين، الذي لا يزال يعاني من فيضان مياه الأنهار على ضفافها والفيضانات، من جراء الإعصار دوكسوري الذي ضرب البلاد منذ أسبوعين، تضرر المزيد من المحاصيل مع هبوب العاصفة المدارية خانون.

وقال مصدران في قطاع التجارة إن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن متري من الذرة أو نحو اثنين بالمئة من الإنتاج المحلي من جراء الفيضانات.

ومن المرجح أن تتسبب الفيضانات أيضًا في انخفاض إنتاج الأرز.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة، أن هطول الأمطار الغزيرة في المناطق المنتجة للحبوب في الصين قد يفرض ضغوطًا على الأسعار العالمية للأرز. وقفزت أسعار الأرز بالفعل 20 بالمئة منذ إعلان الهند حظر صادراتها من الأرز الأبيض غير البسمتي.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إنه من المتوقع أن ترتفع وارادات الصين من الذرة بشكل غير مسبوق إلى 23 مليون طن في موسم 2023-2024، ويأتي ذلك ارتفاعًا من 18 مليون طن في العام السابق، ومن المحتمل أن يخفف هذا حدة تأثير الفيضانات على الإمدادات.