مقتل شخصين في هجوم بقنبلة يدوية في كابول

قالت الشرطة اليوم السبت إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار قنبلة يدوية هز ملعب الكريكيت الرئيسي في كابول خلال مباراة بالدوري المحلي يوم الجمعة.

وقال مجلس الكريكيت الأفغاني إن الانفجار وقع وسط الجماهير التي كانت تشاهد مباراة بين فريقين من دوري شباجيزا للكريكيت المحلي.

وقال خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول اليوم السبت إن “الانفجار وقع بسبب قنبلة يدوية، ولقي اثنان حتفهما وأصيب بعض مواطنينا”، مضيفا أن قوات الأمن تبحث عن المسؤولين عن الهجوم.

وقال زادران لرويترز “توقفت المباراة لفترة. بعد تنظيف المنطقة استؤنفت المباراة.”

وكان مسؤولون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت، نسيب خان قد تحدثوا في باديء الأمر عن إصابة أربعة دون سقوط قتلى نتيجة الانفجار.

وأضاف خان أنه لم يصب أي من موظفي أو لاعبي المجلس.

والكريكيت رياضة ذات شعبية كبيرة في أفغانستان، ويواصل المنتخب الوطني للبلاد تقديم أداء جيد على الساحة الدولية على الرغم من الموارد المحدودة وعدم الاستقرار في الداخل. تم تصنيف عدد من الأفغان بين أفضل اللاعبين في العالم.

وظهرت تقارير متضاربة حول عدد الضحايا في وسائل الإعلام وفي الوسط الدبلوماسي.

وقال مستشفى الطوارئ الواقع في وسط كابول على تويتر الجمعة إنه استقبل 13 مصابا، 12 منهم نقلوا إلى المستشفى.

في بيان صدر اليوم السبت، حث زدران الناس على إبلاغ الأمن بما لديهم من معلومات تتعلق بعدد الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.