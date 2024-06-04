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مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار مبنى بمصر

منذ 8 دقائق
علم مصر

علم مصر

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قال مصدران أمنيان ومصدر طبي إن شابين توفيا وأصيب أربعة أخرون اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، جراء انهيار عقار بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بشمال مصر.

وأوضحت المصادر أن انهيار العقار القديم المؤلف من خمسة طوابق جاء نتيجة لارتطام رافعة بأحد الأعمدة الخرسانية للطابق الثاني للمبنى أثناء استخدامها لنقل بعض المتعلقات بالعقار.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.

وكشفت محافظ الدقهلية أن العقار المنهار يقع بشارع النبي دانيال ومكون من 5 طوابق، مضيفة أن الانهيار وقع على إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

    المصدر :
  • رويترز

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