الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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مقتل شخصين وإصابة 19 في قصف روسي لمدينة خاركيف الأوكرانية

منذ 36 دقيقة
آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

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قال حاكم منطقة خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا اليوم الخميس.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف إن أربعة مصابين في حالة خطيرة.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمدا لكن هجماتها دمرت بلدات ومدنا أوكرانية.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس إنها قتلت 111 جنديا روسيا في الجنوب والشرق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أظهرت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أهداف الكرملين قد زادت خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

فقد قال لافروف لوكالة الإعلام الروسية أمس الأربعاء إن “المهام” العسكرية الروسية في أوكرانيا باتت تتجاوز منطقة دونباس الشرقية.

وصرح لافروف بأن أهداف روسيا ستتسع أكثر إذا استمر الغرب في تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع.

وقالت الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية المحتلة جزئيا إن أوكرانيا شنت غارة بطائرتين مسيرتين على محطة للطاقة النووية هناك، لكن المفاعل لم يتضرر.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين.

وأفاد الجيش الأوكراني بوقوع قصف روسي عنيف يسفر أحيانا عن سقوط قتلى وسط ما قال إنها محاولات فاشلة إلى حد بعيد من قبل القوات الروسية للتقدم.

وقالت القوات الأوكرانية إنها دمرت 17 مركبة بعضها مدرعة وقتلت أكثر من 100 جندي روسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت في منشور على فيسبوك أنها لا ترى ما يشير إلى أن الروس يشكلون مجموعات هجومية خاصة لشن اعتداء جديد.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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